Эберг: Экхофф находится на другой планете, если говорить о скорости

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Допустив два промаха, она финишировала третьей. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.



«Хочу извиниться перед Тириль, что не смогла создать ей достойной конкуренции. Ей наверняка было скучно бежать одной. Но она на другой планете по скорости по сравнению со мной, мне удалось продержаться всего два круга, а потом я боролось уже с Паулиной.

В любом случае, хочу сказать, что рада не только за себя, но и за всю нашу команду. Три шведки в топ-5 – это круто, не помню, чтобы такое вообще когда-то было», — передаёт слова Эберг корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Лучшей из россиянок в гонке преследования стала Лариса Куклина — 19-е место.