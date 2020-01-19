Васильев: спортсмены, на которых делается ставка, должны быть сняты со следующего этапа КМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал не задействовать на этапе КМ в Поклюке ключевых биатлонистов сборной России. По его мнению, им следует накопить энергию для успешного выступления на чемпионате мира.



«Не знаю, можно ли успеть подготовиться к чемпионату мира. Наверное, на одну или две гонки можно. Необходимо провести уже некоторые организационные мероприятия. Спортсмены, на которых делается ставка, должны быть сняты со следующего этапа Кубка мира. Им нужно накопить энергию. Видно, что они выхолощены», — цитирует Васильева «Р-Спорт».



Напомним, шестой этап Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) пройдёт 23–26 января. Чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве пройдёт с 13 по 23 февраля.