Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге, Логинов — 10-й

Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершила мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Безоговорочно лучшим стал француз Мартен Фуркад, для которого эта победа стала третьей на этапе в Рупольдинге, включая эстафетную гонку.

До третьего огневого рубежа с товарищем по команде на равных боролся Кентен Фийон Майе, но допустил промах и остался вторым. Бронзу в финишном створе вырвал норвежец Ветле Шоста Кристиансен, опередивший француза Симона Детьё на 0,1 секунды.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, забежавший на два штрафных круга, он — 10-й. Евгений Гараничев с точной стрельбой поднялся с 53-го места после спринта на 22-е.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 31.26,8 (0 промахов)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 17,6 (1).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +46,0 (1).

10. Александр Логинов (Россия) — + 1.08,7 (2)…

22. Евгений Гараничев (Россия) – +2.30,8 (0).

23. Матвей Елисеев (Россия) – +2.33,5 (4)...

38. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.16,6 (4).