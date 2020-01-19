Латыпов: не справился со стрельбой. Можно было бы побороться

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Допустив 4 промаха, Латыпов поднялся с 55-го места после спринта на 38-е.

«Чувствовал, что бегу хорошо. И прокат хороший, и техника сохраняется. В принципе, смог держаться за лидерами. Постепенно набираю форму, нужно работать, чтобы довести её до нужных кондиций.



Давит ли отсутствие медалей? Не знаю, мы в каждой гонке выкладываемся на сто процентов. Да, в каких-то моментах не получается, но мы работаем. Главное — исправить ошибки.



Лучше получаются эстафеты и контактные гонки? Легче, когда видишь, кто как идёт. Уже по этому ориентируешься — добавлять или не добавлять. Единственное сегодня не справился со стрельбой. Можно было бы побороться», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.