Фийон Майе: круто, что и другие французские биатлонисты показали высокий результат

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. До единственного промаха на третьем огневом рубеже Фийон Майе на равных соперничал за победу с соотечественником Мартеном Фуркадом, но в итоге стал вторым.

«У меня не было конкретного плана на эту гонку. Скорее план сформировался, когда мы с Мартеном убежали от других. Мы старались попеременно лидировать, чтобы оторваться от всех остальных. Круто, что и другие французские биатлонисты показали высокий результат сегодня. Уверен, что если бы со мной бежал не Мартен, а кто-то другой из нашей команды, мы бы также сработали вместе на общий результат. В какой-то степени это действительно можно назвать командной тактикой», — передаёт слова Фийона Майе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.