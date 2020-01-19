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Фийон Майе: круто, что и другие французские биатлонисты показали высокий результат

Фийон Майе: круто, что и другие французские биатлонисты показали высокий результат
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. До единственного промаха на третьем огневом рубеже Фийон Майе на равных соперничал за победу с соотечественником Мартеном Фуркадом, но в итоге стал вторым.

«У меня не было конкретного плана на эту гонку. Скорее план сформировался, когда мы с Мартеном убежали от других. Мы старались попеременно лидировать, чтобы оторваться от всех остальных. Круто, что и другие французские биатлонисты показали высокий результат сегодня. Уверен, что если бы со мной бежал не Мартен, а кто-то другой из нашей команды, мы бы также сработали вместе на общий результат. В какой-то степени это действительно можно назвать командной тактикой», — передаёт слова Фийона Майе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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