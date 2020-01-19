Логинов: со стрельбой на ноль можно было рассчитывать на медали

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Допустив два промаха, Логинов финишировал 11-м.
«По стрельбе могу сказать, что не прошло два габарита. В целом это была уверенная стрельба, но чуть-чуть недоработал. Со стрельбой на ноль можно было рассчитывать на медали. Но залог успеха в биатлоне – это стрельба плюс хороший ход. На дистанции работалось хорошо. Ещё вчера в эстафете появилась лёгкость, которая перенеслась и на гонку преследования. На каждом круге мне бежалось комфортно и легко. После эстафеты спокойно восстановился, усталости не было.
После вчерашней эстафеты было, конечно, обидно, что промахнулся тем выстрелом. В эстафете всегда это воспринимается чуть острее, потому что работаешь на команду. Что говорит личный тренер? Он всё прекрасно понимает. Он знает, что у меня сейчас не лучшие кондиции, но я стараюсь их найти. Рассчитываю, что отрезок перед чемпионатом мира поможет в этом плане», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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