Логинов: не пытаюсь себя съесть из-за каких-то неудач

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал мнение о том, что лидерам сборной России стоит пропустить длинные гонки этапа Кубка мира в Поклюке, чтобы лучше восстановиться перед чемпионатом мира.

«Индивидуальная гонка в Поклюке меня не беспокоит. Таких гонок всего три в сезоне. Понятно, что это длинная гонка. В Словении будет и 20 км, и 15 км. Тем не менее после Поклюки будет небольшой перерыв до чемпионата мира. Думаю, что успею восстановить силы. Индивидуальная гонка всё равно нужна для биатлона. Их и так мало, не вижу проблемы, чтобы их пробежать.

Психологически я излишне не загружаю себя. В идеале, когда гонка прошла, её надо сразу забыть. Но я не могу её сразу забыть, от мыслей никуда не деться. Стараюсь абстрагироваться. Точно не пытаюсь себя съесть из-за каких-то неудач», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.