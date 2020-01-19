Логинов: не пытаюсь себя съесть из-за каких-то неудач

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал мнение о том, что лидерам сборной России стоит пропустить длинные гонки этапа Кубка мира в Поклюке, чтобы лучше восстановиться перед чемпионатом мира.
«Индивидуальная гонка в Поклюке меня не беспокоит. Таких гонок всего три в сезоне. Понятно, что это длинная гонка. В Словении будет и 20 км, и 15 км. Тем не менее после Поклюки будет небольшой перерыв до чемпионата мира. Думаю, что успею восстановить силы. Индивидуальная гонка всё равно нужна для биатлона. Их и так мало, не вижу проблемы, чтобы их пробежать.
Психологически я излишне не загружаю себя. В идеале, когда гонка прошла, её надо сразу забыть. Но я не могу её сразу забыть, от мыслей никуда не деться. Стараюсь абстрагироваться. Точно не пытаюсь себя съесть из-за каких-то неудач», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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