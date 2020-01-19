Драчёв: на чемпионате мира будем выступать с флагом, гербом и с нашим гимном

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о встрече с руководством Международного союза биатлонистов, ради чего он и приезжал на этап Кубка мира в Рупольдинг.

«Сегодня встречались с руководством Международного союза биатлонистов. В принципе, для этого я и прилетал сюда. Обсуждали все нюансы, все моменты, связанные с ВАДА, с РУСАДА с выступлением на чемпионате мира. Мира. Мы будем выступать на чемпионате, как и сейчас, с флагом, гербом и с нашим гимном. И надеюсь, на пьедестале», — сказал Драчёв в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

9 декабря исполком ВАДА решил наложить санкции на сборную России, запретив российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, под своим флагом. Однако окончательное решение после апелляции РУСАДА примет Спортивный арбитражный суд, дата заседания которого ещё не назначена.

Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).