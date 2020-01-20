Старых — об отыгранных 33 позициях в пасьюте: очень люблю контактные гонки

Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала, как ей удалось с 60-го места в спринте подняться на 27-ю строчку в преследовании на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Боролась всю гонку на максимуме, старалась отыграть как можно больше. Промахи на третьем и четвёртом огневых рубежах? Это – мои ошибки, немного недоработала. В целом, я довольна тем, как сложилась гонка.

Я очень люблю контактные гонки. Они мне нравятся гораздо больше тех дисциплин, где бежишь одна. В контактной борьбе совсем другие эмоции и азарт, плюс можно потерпеть за кем-то на трассе.

Эстафета – это вообще отдельный вид. Там ты бежишь за команду. На моём этапе передо мной шла очень сильная норвежка Ингрид Тандревольд, которую напарница тоже отправила на дистанцию не в числе лидеров. И я поставила себе цель удержаться за ней ходом. В итоге эстафету мы передали почти одновременно.

Есть ли ощущение, что форма приходит? Насчёт формы пока не могу сказать. Ждём её к чемпионату мира, будем подводиться к главному старту сезона. Но ощущения сейчас, конечно, уже лучше. Через старты надо и дальше набирать», — приводит слова Старых «Тюменская арена».