Тренер рассказал, почему чемпион мира Пидручный не финишировал в гонке преследования

Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, почему чемпион мира Дмитрий Пидручный сошёл с дистанции в ходе гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.



«Дмитрий Пидручный чувствовал себя не лучшим образом с самого утра, и трудно было рассчитывать на хороший результат. Снова боль в спине, очень сильно надкостницы затекали. Он был очень расстроен своей стрельбой, поэтому после заключительного огневого рубежа мы решили, что стоит сойти с дистанции. Отдохнёт и будет готовиться дальше.



Я доволен выступлением команды на этапах Кубка мира. В общем зачёте мы занимаем седьмое место — это очень хорошая позиция. Этап в Рупольдинге был очень хорош: в спринте показали достойный результат. В эстафете тоже не произошло провала в тех погодных условиях, в которых ребята бежали гонку. После разговоров с коллегами-тренерами мы решили, что не будем ничего менять на этап в Поклюке», — цитирует Санитру «UA: Біатлон».

Победу в гонке преследования одержал француз Мартен Фуркад.