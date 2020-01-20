Тренер рассказал, почему чемпион мира Пидручный не финишировал в гонке преследования

Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, почему чемпион мира Дмитрий Пидручный сошёл с дистанции в ходе гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
«Дмитрий Пидручный чувствовал себя не лучшим образом с самого утра, и трудно было рассчитывать на хороший результат. Снова боль в спине, очень сильно надкостницы затекали. Он был очень расстроен своей стрельбой, поэтому после заключительного огневого рубежа мы решили, что стоит сойти с дистанции. Отдохнёт и будет готовиться дальше.
Я доволен выступлением команды на этапах Кубка мира. В общем зачёте мы занимаем седьмое место — это очень хорошая позиция. Этап в Рупольдинге был очень хорош: в спринте показали достойный результат. В эстафете тоже не произошло провала в тех погодных условиях, в которых ребята бежали гонку. После разговоров с коллегами-тренерами мы решили, что не будем ничего менять на этап в Поклюке», — цитирует Санитру «UA: Біатлон».
Победу в гонке преследования одержал француз Мартен Фуркад.
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