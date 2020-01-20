Лоза — Губерниеву: Дима, пора уже кончать с безудержным восторгом

Известный певец и композитор Юрий Лоза рассказал об отношении к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.

«Во все времена люди боролись за всевозможные титулы, скажем, «Мистер Олимпия», «Мистер мускул» и так далее. Но если бы проводился конкурс на звание «Мистер оптимизм», его бы точно выиграл спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Вчера он комментировал биатлон и сказал: «Наш парень последнее время показывал плохие секунды в индивидуальных гонках, но сегодня эстафета, и мы вправе ждать от него блестящих результатов».

Вот скажите мне, в чём логика? С какой стати спортсмен, который в конце любой дистанции сдувается и переходит с бега на шаг да к тому же неважно стреляет, вдруг в эстафете порвёт всех, как Тузик варежку? И вообще, чем отличается эстафетный этап от индивидуального? Может, для командной гонки нашему парню выдадут лыжи-самобеги или установят самозакрывающиеся мишени? Каких таких блестящих результатов ждёт Губерниев, если у нашего парня умения и сил не прибавилось, а мастеровитые соперники всё так же рвутся к победе? Дима, мне кажется, пора уже кончать с безудержным восторгом и называть вещи своими именами!" — написал Лоза на своей странице в «Фейсбуке».

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