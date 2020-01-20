Павлова не выступит на этапе Кубка мира в Поклюке

Российская биатлонистка Евгения Павлова не выступит на этапе Кубка мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России. Спортсменка была вызвана на этап Кубка мира в Рупольдинге для участия в эстафете. Команда с ней в составе заняла 11-е место.

В заявку сборной России на этап в Поклюке войдут Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Кристина Резцова.



В мужской команде Карима Халили, который готовится к юниорскому чемпионату мира, заменит Кирилл Стрельцов.

Расписание стартов

23 января, 16:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины.

24 января, 16:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины.

25 января, 15:15. Супермикст.

25 января, 17:00. Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5 км.

26 января, 14:15. Масс-старт, 15 км, мужчины.

26 января, 17:00. Масс-старт, 12,5 км, женщины.