И. Печёнкин: этот год, скорее всего, станет для меня последним в биатлоне

Российский биатлонист Иван Печёнкин сообщил, что, вероятно, в этом году завершит спортивную карьеру.
«2019 год сложился не лучшим образом. И в плане спортивных результатов, и не только. Не всё сложилось так, как я хотел. Особых желаний на 2020 год нет. Главное, чтобы по жизни всё складывалось хорошо. А если говорить о спорте… Этот год, скорее всего, станет для меня последним в биатлоне. Я решил уйти в городскую жизнь и добиваться там своих целей.
Наверное, нет мотивации. Мне больше 25 лет, и в сборную, например, сейчас меня даже рассматривать не станут.
Задачи на финишный отрезок сезона? Показать максимальный результат. Достойно выступить на чемпионате России, чтобы уйти на хорошей ноте", — цитирует Печёнкина «Тюменская арена».
В 2016 году он впервые стал призёром чемпионата России, завоевав бронзу в марафоне. В 2017 году стал бронзовым призёром в гонке патрулей, а в 2018 году — серебряным призёром в эстафете.
- 20 января 2020
-
15:21
-
15:13
-
14:54
-
14:24
-
14:00
-
11:36
-
10:04
-
09:39
-
09:13
-
09:06
-
00:54
- 19 января 2020
-
23:25
-
23:15
-
22:18
-
19:59
-
19:32
-
19:26
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:59
-
17:52
-
17:37
-
17:23
-
17:09
-
17:06
-
16:25
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:19
-
15:18
-
14:57
-
14:22