И. Печёнкин: этот год, скорее всего, станет для меня последним в биатлоне

Российский биатлонист Иван Печёнкин сообщил, что, вероятно, в этом году завершит спортивную карьеру.

«2019 год сложился не лучшим образом. И в плане спортивных результатов, и не только. Не всё сложилось так, как я хотел. Особых желаний на 2020 год нет. Главное, чтобы по жизни всё складывалось хорошо. А если говорить о спорте… Этот год, скорее всего, станет для меня последним в биатлоне. Я решил уйти в городскую жизнь и добиваться там своих целей.

Наверное, нет мотивации. Мне больше 25 лет, и в сборную, например, сейчас меня даже рассматривать не станут.



Задачи на финишный отрезок сезона? Показать максимальный результат. Достойно выступить на чемпионате России, чтобы уйти на хорошей ноте", — цитирует Печёнкина «Тюменская арена».

В 2016 году он впервые стал призёром чемпионата России, завоевав бронзу в марафоне. В 2017 году стал бронзовым призёром в гонке патрулей, а в 2018 году — серебряным призёром в эстафете.