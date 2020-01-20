Кристиансен: не понимаю, что происходит со шведскими биатлонистами

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен оценил выступление шведов в нынешнем сезоне. В общем зачёте Кубка мира лучший из представителей Швеции, Себастиан Самуэльссон, занимает 30-е место.

«Я не понимаю, что с ними происходит. Как шведские биатлонисты могут быть настолько хуже шведских биатлонисток? Это неприемлемо. Они тренируются так же хорошо, как мы, норвежцы. Но такая разница в результатах кажется мне очень странной», — приводит слова Кристиансена Expressen.

Кристиансен вчера, 19 января, занял третье место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Победу одержал француз Мартен Фуркад, вторым стал его соотечественник Кентен Фийон Майе. Швед Самуэльссон занял 17-е место.