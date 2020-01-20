Резцова: и лыжи у нас не едут, и шлифовальной машинки нет, и погода мешает – смешно

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова выразила недовольство выступлением сборной России в нынешнем сезоне.
«Вроде бы хотят основных спортсменов не повезти в Поклюку, но, может быть, им бы Рупольдинг надо было пропустить? Здесь нужно взвесить, но уже поздно. Большая часть сезона прошла, но каких-то выводов я не видела. Ни от тренера, ни от президента, ни от спортсменов, всё нам что-то мешает. И лыжи у нас не едут, и шлифовальной машинки нет, и погода мешает – смешно, все же в равных условиях бегут. Какие-то отговорки, но надеемся на лучшее всегда.
У них бывают удачные гонки: где-то эстафету хорошо пробегут или что-то займут в спринте, но в целом сборная выступает слабо — что мужчины, что женщины. Времени до чемпионата мира осталось мало, и как они выкарабкаются – вопрос", — цитирует Резцову РИА «Новости».
В Кубке наций мужская сборная России занимает четвёртое место, женская — пятое.
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