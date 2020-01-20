«Прошёл ливень и смыл весь снег». Отбор на ЧЕ по биатлону перенесён в Ижевск
Отборочные соревнования на чемпионат Европы по биатлону перенесены из Рыбинска в Ижевск. Старты пройдут 22 и 26 января.
«Я сейчас разговаривал с мэром Рыбинска. Они, конечно, очень расстроены, но за ночь прошёл ливень и смыл весь снег», — приводит слова президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва «Спорт день за днём».
Глава СБР также ответил на вопрос, действительно ли в Ижевске будет разыграно по одному месту на чемпионат Европы в Отепя (Эстония).
«У нас прописаны критерии. Специально оставляли места в команде, чтобы усилить работу наших региональных федераций, а лучшим спортсменам отобраться на чемпионат Европы», – сказал Драчёв.
Чемпионат Европы по биатлону пройдёт с 26 февраля по 1 марта.
Кайшева показала, в каких условиях пройдёт отбор на чемпионат Европы по биатлону
Читайте также
- 20 января 2020
-
15:21
-
15:13
-
14:54
-
14:24
-
14:00
-
11:36
-
10:04
-
09:39
-
09:13
-
09:06
-
00:54
- 19 января 2020
-
23:25
-
23:15
-
22:18
-
19:59
-
19:32
-
19:26
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:59
-
17:52
-
17:37
-
17:23
-
17:09
-
17:06
-
16:25
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:19
-
15:18
-
14:57
-
14:22
Партнерский контент