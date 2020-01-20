«Прошёл ливень и смыл весь снег». Отбор на ЧЕ по биатлону перенесён в Ижевск

Отборочные соревнования на чемпионат Европы по биатлону перенесены из Рыбинска в Ижевск. Старты пройдут 22 и 26 января.



«Я сейчас разговаривал с мэром Рыбинска. Они, конечно, очень расстроены, но за ночь прошёл ливень и смыл весь снег», — приводит слова президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва «Спорт день за днём».



Глава СБР также ответил на вопрос, действительно ли в Ижевске будет разыграно по одному месту на чемпионат Европы в Отепя (Эстония).



«У нас прописаны критерии. Специально оставляли места в команде, чтобы усилить работу наших региональных федераций, а лучшим спортсменам отобраться на чемпионат Европы», – сказал Драчёв.

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт с 26 февраля по 1 марта.