Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Прошёл ливень и смыл весь снег». Отбор на ЧЕ по биатлону перенесён в Ижевск

«Прошёл ливень и смыл весь снег». Отбор на ЧЕ по биатлону перенесён в Ижевск
Биатлон / Прочие турниры 0

Отборочные соревнования на чемпионат Европы по биатлону перенесены из Рыбинска в Ижевск. Старты пройдут 22 и 26 января.

«Я сейчас разговаривал с мэром Рыбинска. Они, конечно, очень расстроены, но за ночь прошёл ливень и смыл весь снег», — приводит слова президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва «Спорт день за днём».

Глава СБР также ответил на вопрос, действительно ли в Ижевске будет разыграно по одному месту на чемпионат Европы в Отепя (Эстония).

«У нас прописаны критерии. Специально оставляли места в команде, чтобы усилить работу наших региональных федераций, а лучшим спортсменам отобраться на чемпионат Европы», – сказал Драчёв.

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт с 26 февраля по 1 марта.

Кайшева показала, в каких условиях пройдёт отбор на чемпионат Европы по биатлону
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020