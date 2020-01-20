Драчёв объяснил, как Малышко может попасть в состав сборной на чемпионат мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил шансы Дмитрия Малышко на попадание в состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Антхольце с 13 по 23 февраля. Олимпийский чемпион не вошёл в заявку сборной на январские этапы Кубка мира.

«Сейчас я не могу сказать, попадёт он на чемпионат мира или нет. Наша команда уехала в Поклюку. Всё зависит от Дмитрия Малышко. Что он должен сделать, чтобы претендовать на поездку на чемпионат мира? Побеждать в Ижевске. Отобраться на шестой и седьмой этапы Кубка IBU. Там выигрывать с огромным отрывом. Зарекомендовать себя и поехать на чемпионат мира», — приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».

Глава СБР также рассказал о формировании состава на чемпионат мира.

«Минимально шесть мужчин и пять женщин, но думаю, что будет запас ещё по одному человеку. Как минимум одна девочка. На чемпионате мира – большая программа. Возможно, будет два запасных. В личных гонках участвуют по четыре человека», — сказал Драчёв.