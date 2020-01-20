Биатлонистка Васнецова отреагировала на перенос отбора на ЧЕ из Рыбинска в Ижевск

Российская биатлонистка Валерия Васнецова высказала возмущение переносом отборочных стартов на чемпионат Европы из Рыбинска в Ижевск из-за неблагоприятных погодных условий – отсутствия снега. Ранее организаторы заверяли, что снег будет и соревнования состоятся. Первая гонка была намечена уже на среду, 22 января.

«Приезжайте в Рыбинск за 1300 км на два дня, чтобы побегать кросс и езжайте обратно. Ведь перед выездом звонили организаторам и узнавали о том, в каком состоянии трасса. В грудь били и говорили, что соревнованиям быть», — написала Васнецова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Валерии Васнецовой

Чемпионат Европы пройдёт в Отепя (Эстония) с 26 февраля по 1 марта. На отборочные старты, теперь в Ижевск, должен собраться сильный состав, включая всех биатлонистов с Кубка IBU, а также Антона Бабикова и Дмитрия Малышко.