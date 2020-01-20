Биатлонистка Васнецова отреагировала на перенос отбора на ЧЕ из Рыбинска в Ижевск

Российская биатлонистка Валерия Васнецова высказала возмущение переносом отборочных стартов на чемпионат Европы из Рыбинска в Ижевск из-за неблагоприятных погодных условий – отсутствия снега. Ранее организаторы заверяли, что снег будет и соревнования состоятся. Первая гонка была намечена уже на среду, 22 января.
«Приезжайте в Рыбинск за 1300 км на два дня, чтобы побегать кросс и езжайте обратно. Ведь перед выездом звонили организаторам и узнавали о том, в каком состоянии трасса. В грудь били и говорили, что соревнованиям быть», — написала Васнецова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Валерии Васнецовой
Чемпионат Европы пройдёт в Отепя (Эстония) с 26 февраля по 1 марта. На отборочные старты, теперь в Ижевск, должен собраться сильный состав, включая всех биатлонистов с Кубка IBU, а также Антона Бабикова и Дмитрия Малышко.
- 20 января 2020
-
18:21
-
17:25
-
16:25
-
15:44
-
15:21
-
15:13
-
14:54
-
14:24
-
14:00
-
11:36
-
10:04
-
09:39
-
09:13
-
09:06
-
00:54
- 19 января 2020
-
23:25
-
23:15
-
22:18
-
19:59
-
19:32
-
19:26
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:59
-
17:52
-
17:37
-
17:23
-
17:09
-
17:06
-
16:25
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:57