Губерниев: если я скажу, что отсутствие медалей у биатлонистов не напрягает, то совру

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от выступления сборной России по биатлону на Кубке мира.

«Если я скажу, что отсутствие медалей не напрягает, то я совру. Но я всё-таки добавлю немного оптимизма. Мы только что плодотворно поговорили с президентом СБР Драчёвым. Спортсмены и тренеры получили нагоняй от руководителя – это касается и патронов, и инвентаря, и функциональной подготовки. Сейчас мы должны проявить мудрость. Ничего страшного не произошло с точки зрения наших последних поражений. Мы в состоянии быть на чемпионате мира в рабочем состоянии и бороться в каждой гонке за медали. Я почему-то предполагаю, что такое может быть.

Ориентиром должен стать прошлый чемпионат мира, где мы выиграли три медали, но тогда не было побед. Нет их и в этом сезоне, а хочется. Как было бы здорово, чтобы эта победа пришлась именно на Антхольц!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.