Губерниев: если я скажу, что отсутствие медалей у биатлонистов не напрягает, то совру

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от выступления сборной России по биатлону на Кубке мира.
«Если я скажу, что отсутствие медалей не напрягает, то я совру. Но я всё-таки добавлю немного оптимизма. Мы только что плодотворно поговорили с президентом СБР Драчёвым. Спортсмены и тренеры получили нагоняй от руководителя – это касается и патронов, и инвентаря, и функциональной подготовки. Сейчас мы должны проявить мудрость. Ничего страшного не произошло с точки зрения наших последних поражений. Мы в состоянии быть на чемпионате мира в рабочем состоянии и бороться в каждой гонке за медали. Я почему-то предполагаю, что такое может быть.
Ориентиром должен стать прошлый чемпионат мира, где мы выиграли три медали, но тогда не было побед. Нет их и в этом сезоне, а хочется. Как было бы здорово, чтобы эта победа пришлась именно на Антхольц!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
- 20 января 2020
-
18:21
-
17:25
-
16:25
-
15:44
-
15:21
-
15:13
-
14:54
-
14:24
-
14:00
-
11:36
-
10:04
-
09:39
-
09:13
-
09:06
-
00:54
- 19 января 2020
-
23:25
-
23:15
-
22:18
-
19:59
-
19:32
-
19:26
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:59
-
17:52
-
17:37
-
17:23
-
17:09
-
17:06
-
16:25
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:57