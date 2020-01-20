Зайцева: биатлонисты не должны оправдываться перед комментаторами. Не надо на них наседать

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила своё мнение по поводу давления на биатлонистов сборной России со стороны телевизионных журналистов.

«Для того чтобы давать интервью, в СБР должен быть пресс-атташе, который регулирует и следит, что говорят и кто какие вопросы задаёт. Ребята не должны оправдываться перед комментаторами.

Надо немного ребят отпустить, и всё будет нормально. Чего на них наседать? Надо верить.

Какой результат на чемпионате мира по биатлону будет успешным для сборной России? Хочется медалей любого достоинства. Это будет шикарно», — цитирует Зайцеву «Спорт день за днём».

Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 будет проходить в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января.