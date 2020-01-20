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Зайцева: биатлонисты не должны оправдываться перед комментаторами. Не надо на них наседать

Зайцева: биатлонисты не должны оправдываться перед комментаторами. Не надо на них наседать
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила своё мнение по поводу давления на биатлонистов сборной России со стороны телевизионных журналистов.

«Для того чтобы давать интервью, в СБР должен быть пресс-атташе, который регулирует и следит, что говорят и кто какие вопросы задаёт. Ребята не должны оправдываться перед комментаторами.

Надо немного ребят отпустить, и всё будет нормально. Чего на них наседать? Надо верить.

Какой результат на чемпионате мира по биатлону будет успешным для сборной России? Хочется медалей любого достоинства. Это будет шикарно», — цитирует Зайцеву «Спорт день за днём».

Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 будет проходить в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января.

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