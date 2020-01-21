Логинов: отсутствие медалей у сборной России по биатлону не напрягает, а расстраивает

Биатлонист сборной России Александр Логинов прокомментировал ситуацию с отсутствием медалей у национальной команды на протяжении трёх этапов подряд.

«Не напрягает ли отсутствие медалей? Я думаю, что это неправильное слово. Не напрягает, а расстраивает.

Мы все в сборной России выходим бороться за медали в каждой гонке. Когда чуть-чуть не хватает, это очень обидно. В любом случае мы очень стараемся, и мы очень хотим подарить эти медали нашим болельщикам», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 пройдёт в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января. Это заключительный этап КМ перед первенством планеты, которое состоится с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).