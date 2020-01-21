Объявлен состав сборной России на юниорский и юношеский ЧМ по биатлону

Союз биатлонистов России на своём официальном сайте опубликовал состав юниорской и юношеской сборных страны на чемпионат и первенство мира, которые пройдут в Ленцерхейде (Швейцария) с 26 января по 2 февраля.



Состав сборной России.

Юниоры

Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Саид Каримулла Халили, Никита Матвеев, Даниил Серохвостов.

Юниорки

Анастасия Гореева, Анастасия Халиуллина, Инна Худорожкова, Алина Кудисова, Анастасия Шевченко.

Юноши

Олег Домичек, Виталий Гатилов, Станислав Ильиных, Алексей Ковалёв, Алексей Зубарев.



Девушки

Амина Иванова, Любовь Калинина, Дарья Малышкина, Алёна Мохова, Виктория Петрова.

В прошлом году сборная России в Осрблье завоевала два награды – юниорский квартет одержал победу в эстафете, а Халили стал вторым в спринте.