Губерниев: российские биатлонисты — халявщики?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил нынешнее состояние российских биатлонистов.

«Мы же понимаем, что в новогодние дни команда была распущена, и, если они не выполнили объём работы, у меня возникает следующий вопрос. Наши спортсмены – халявщики? Когда нет рядом тренера, они не тренируются? Когда Логинов пропускал месячный сбор, он тренировался? И кто вообще за этим всем следит? Исходя из слов Белозёрова, новогоднюю программу выполнил только Гараничев.



Что мешало Матвею Елисееву после «Рождественской гонки» поехать встречать Новый год с командой на сборе? Он и так был на этой гонке с женой. Мы же знаем опыт знаменитых хоккеистов, когда они приглашают личных тренеров, диетологов, много работают самостоятельно. Я понимаю, что в нашем биатлоне, возможно, нет таких денег. Но что, у нас нет денег, чтобы дойти до шлифт-машины и потратить 30 евро на собственные лыжи? Этим не занимаются ни спортсмены, ни тренеры. Я понимаю, что 30 евро – это большие деньги, но мне кажется, что в биатлоне более или менее приличные зарплаты у спортсменов и тренеров. Здесь есть вопросы к команде», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».