Резцова: я никому не интересна, поскольку всегда говорю правду

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова раскритиковала работу тренерского штаба сборной России.

«К нему вообще возникает очень много вопросов. Во-первых, мне кажется, штаб подобран не совсем правильно. Может, тренеров надо поменять? Виталий Норицын как-то «заблудился». Непонятно, что делает в сборной Анатолий Хованцев. Его время давно ушло. Он пытаётся что-то говорить, но… Давно пора вернуть Валерия Польховского. По крайней мере, при нём у женской команды были хорошие результаты. Но пока ведутся непонятные внутренние разборки.

Не думаю, что все настолько сильно разобщены, ведь ребята выступают вместе не первый год. Может, нет такой сплочённости, которая была раньше, но нет и такого, чтобы каждый был сам по себе. Но я могу судить только со стороны. Я говорила: приглашайте меня на сборы за свой счёт. Возможно, смогла бы чем-то помочь, дать совет. Но я никому не интересна, поскольку всегда говорю правду.

Получается, тренерский штаб не контролирует своих ведущих спортсменов, а в команде разлад и бардак. Специалисты не работают со спортсменами достаточно тесно. Логинов поехал к ребёнку, а Белозёров был даже не в курсе. Разве так можно? У них нет никакой дисциплины и ответственности. Да, родился ребёнок, но ты можешь приехать к нему после чемпионата мира. Куда он денется? Если ты хочешь хорошо выступить на соревнованиях, то к делу нужно относиться серьёзнее, дисциплина должна быть жёстче. Елисеев был лучшим из россиян в общем зачёте Кубка мира. Зачем он поехал на эту «Рождественскую гонку»? Это же обыкновенное шоу", — цитирует Резцову «RT на русском».

Шестой этап Кубка мира стартует в Поклюке 23 января.