А. Резцова: на последнем круге Кристина еле гребёт

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова оценила выступление дочери Кристины в нынешнем розыгрыше Кубка мира.

«Способна ли она прибавить ходом? Всегда верила, что она будет посильнее в этом компоненте. Да, в спринте в Рупольдинге у неё было лучшее время среди россиянок, но она всё равно проиграла минуту. Последний круг у неё вообще западает, Кристина еле гребёт», — приводит слова Резцовой «RT на русском».

Анфиса также прокомментировала инцидент, произошедший с дочерью в эстафете, когда белорусская биатлонистка начала стрелять по установке Кристины.

«Она в этом не виновата. Слава богу, организаторы разобрались в произошедшем, и никакого наказания не последовало. Кристина начала стрелять по своей установке, а белоруска ей помогла. Молодец, что сориентировалась и выпустила в землю два патрона, чтобы они не остались в винтовке. Единственное, нужно было поднять руку. Но если бы в дело вмешались судьи, это отняло бы много времени», — сказала Резцова.

Резцова — о дочери Кристине: занимать 50-е места — это нормально?