Польховский рассказал о решении проблемы с лыжами перед чемпионатом мира

Валерий Польховский, избранный на должность вице-президента СБР по обеспечению сборных команд, рассказал о подготовке сборной России к чемпионату мира в Антхольце.

«Команда переедет на сбор в Риднау и там станет готовиться к чемпионату мира. Тренерский штаб имеет полное представление о том, как выстроить тренировочный процесс, им виднее. Что касается обеспечения, то перед СБР стоит задача оказать содействие в организационном плане — логистика, патроны… Этот процесс уже решается сегодня, по патронам он будет решён в течение недели. Все просьбы со стороны тренерского штаба мы удовлетворим.

Сервис лыж? Здесь тоже есть подвижки. Федерация лыжных гонок России оказывает содействие, и мы надеемся, что всё срастётся и нам помогут в организации производства структур для лыж. Так как своей шлифт-машины пока нет, станем пользоваться другой. Мы добавляем к бригаде сервиса основы ещё двух человек, они приедут заранее в Антерсельву и начнут там уже очень плотно работать со смазками и структурами для лыж наших спортсменов. То есть в итоге на чемпионате мира у нас будет семь человек в сервис-бригаде, что даст возможность более гибко решать вопросы с подготовкой лыж под главный старт», — цитирует Польховского сайт «Матч ТВ».

Польховский также оценил условия, в которых пройдёт чемпионат мира.

«Там не особо тяжёлая высота, 1630 метров. Важно, где команда будет жить и тренироваться. Жить наши собираются ниже стадиона, на высоте порядка 1000 метров. Тренеры команды так выстроили высотную логистику, у них есть чёткое понимание этого вопроса. Спортсмены станут подниматься, участвовать в соревнованиях и спускаться обратно. Практика такая есть, и она не вызывает опасений», — сказал Польховский.

Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля.