Падин: меня выпроводили из сборной России! Использованные формулировки — бред сивой кобылы

Экс-тренер сборной России по биатлону Андрей Падин, который в настоящее время работает с командой Беларуси, рассказал о своём увольнении и заявил, что не поддерживает контакты с СБР.



«Никаких контактов с СБР сейчас нет, и я, в принципе, не думаю, что при нынешнем руководстве российского биатлона они могут возобновиться. Причём не по моей, поверьте, вине. А какой ныне тренерский штаб в сборной России при всех входящих обстоятельствах… В общем, надо понимать: меня банально выпроводили из российской команды! Не объяснив, за что и почему. Использованные формулировки, что я-де не выполнял какие-то устные договорённости и делал что-то самостоятельное, просто бред сивой кобылы. Иначе сказать не могу.



Понимаете, работа тренера закладывает риски отставки. Если у тебя плохие результаты, если ты потерял контакт со спортсменами, если налицо факт служебного несоответствия из-за недостаточного уровня знаний. Но в моём случае выбросили на дорогу – и всё. Поэтому сейчас я и физически, и духовно в белорусской команде», – приводит слова Падина «Р-Спорт».