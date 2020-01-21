Касперович: не считаю, что этап в Рупольдинге был неудачным для Логинова

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, оценил последние результаты российского спортсмена. Напомним, сборная России не завоёвывает медалей на протяжении трёх этапов подряд.

«Не считаю, что этап в Рупольдинге был неудачным для Александра. У него прекрасная стрельба. Ходом он достаточно конкурентоспособен. Настроение нормальное. Да, на данный момент французы сильны.

Многие вещи не хочется выносить на публику. Сейчас идёт нормальная подготовка. Честно, не вижу проблем. Сборная показывает стабильные результаты.

Да, иногда спортсмены говорят в интервью: «Не могу понять, в чём причина такого большого проигрыша». Одна из причин — были проблемы с лыжами. Со структурами лыж. Всё это решаемо.

Повлиял ли на Логинова пропущенный по семейным обстоятельствам сбор? Нет. Это не повлияло. Не знаю, чем это оценивали. Поговорю с Белозёровым, чтобы он таких резких высказываний не делал. Ни к чему это совершенно. Спортсмена нужно тренировать, а не оценивать по каким-то догадкам», — цитирует Касперовича «Спорт день за днём».

Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 пройдёт в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января. Это заключительный этап КМ перед первенством планеты, которое состоится с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).