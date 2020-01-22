Свендсен: Йоханнесу Бё будет сложно догнать Фуркада

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен оценил шансы соотечественника Йоханнеса Бё в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира.

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» пропустил два этапа Кубка мира в связи с рождением ребёнка и в общем зачёте опустился на седьмое место. Он отстаёт от лидера, француза Мартена Фуркада, на 133 очка.

«Сейчас заметно доминирование французов. Будет интересно посмотреть, как отсутствие стартов скажется на форме Йоханнеса. Борьба будет упорной. Его отсутствие возродило Фуркада. Думаю, общая форма и сон в последнее время у Бё были не лучшими.

Мартен опережает Йоханнеса на 133 очка, кажется, догнать его будет сложно. Их разделяет больше двух побед", — цитирует Свендсена VG.

Шестой этап Кубка мира стартует в Поклюке завтра, 23 января.

Й. Бё опубликовал фото с обратным отсчётом до старта этапа Кубка мира в Поклюке