Сборная Украины огласила состав на этап Кубка мира в Поклюке
Тренерский штаб сборной Украины огласил состав команды на шестой этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Поклюке (Словения) завтра, 23 января, сообщает Biathlon.com.ua.
В заявку женской сборной включены: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Надежда Белкина.
В состав мужской команды вошли: Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Антон Дудченко, Сергей Семёнов, Артём Тищенко, Богдан Цымбал.
Расписание стартов
23 января, 16:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины.
24 января, 16:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины.
25 января, 15:15. Супермикст.
25 января, 17:00. Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5 км.
26 января, 14:15. Масс-старт, 15 км, мужчины.
26 января, 17:00. Масс-старт, 12,5 км, женщины.
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