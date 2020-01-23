Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке

Сегодня, 23 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 3-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (7-й), Евгений Гараничев (23-й), Никита Поршнев (45-й), Эдуард Латыпов (65-й) и Кирилл Стрельцов (89-й).



Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё, пропустивший два этапа в связи с рождением ребёнка, получил 17-й стартовый номер. Лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад отправится на дистанцию 29-м.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.