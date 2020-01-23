Хованцев: нас сейчас называют тренерами, которые ничего не соображают

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился планами на шестой этап Кубка мира в Поклюке (Словения).



«На этом этапе пройдет последняя перед Антерсельвой индивидуальная гонка. Хотим отработать на рубежах по максимуму, чтобы получить уверенность к чемпионату мира. В остальных гонках задачи будут ставиться в зависимости от того, кто побежит.



По поводу логистики между Поклюкой и Антерсельвой. Команда выезжает в Риднау. На запланированное место, что важно. Нас сейчас называют тренерами, которые ничего не соображают, но Обертиллиах для новогоднего сбора, надо признать, был выбран по остаточному принципу. Должны были готовиться в Хохфильцене, как в прошлом сезоне.



Кто нас отправил не туда, куда надо? Не буду распространяться на эту тему. Решали не тренеры и не руководство. Места надо резервировать с лета. И платить за бронь», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».



Этап Кубка мира в Поклюке пройдёт с 23 по 26 января. Чемпионат мира по биатлону начнётся 13 февраля и завершится 23 февраля. Соревнований пройдут в Антхольц-Антерсельве (Италия).