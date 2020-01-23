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Сливко: я полюбила тренироваться одна. Спасибо, Падин

Сливко: я полюбила тренироваться одна. Спасибо, Падин
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко поблагодарила за работу бывшего тренера женской резервной команды Андрея Падина. В этом сезоне специалист работает со сборной Беларуси.

«В этом сезоне я полюбила тренироваться одна. Спасибо, тренер Андрей Падин. Я желаю каждому спортсмену найти своего тренера. Поверьте, очень важно быть на одной волне с тренером. И у вас, и у тренера должны гореть глаза, каждый должен отдаваться своему делу полностью.

Друзья, фото сделано после тренировки, я не враг себе, я хочу сделать всё возможное, пока я здесь», – написала Сливко.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко.

На минувшей неделе Виктория завоевала серебро в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Орсблье (Словакия).

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