Сливко: я полюбила тренироваться одна. Спасибо, Падин

Российская биатлонистка Виктория Сливко поблагодарила за работу бывшего тренера женской резервной команды Андрея Падина. В этом сезоне специалист работает со сборной Беларуси.

«В этом сезоне я полюбила тренироваться одна. Спасибо, тренер Андрей Падин. Я желаю каждому спортсмену найти своего тренера. Поверьте, очень важно быть на одной волне с тренером. И у вас, и у тренера должны гореть глаза, каждый должен отдаваться своему делу полностью.



Друзья, фото сделано после тренировки, я не враг себе, я хочу сделать всё возможное, пока я здесь», – написала Сливко.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко.

На минувшей неделе Виктория завоевала серебро в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Орсблье (Словакия).