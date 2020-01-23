Й. Бё: я проспал весь день. Нужно забыть, что обычно я хочу победить

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/2019 норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пропустивший два январских этапа Кубка мира из-за рождения ребёнка, рассказал о настрое на соревнования в Поклюке (Словения).

«Ощущения просто невероятные. Всё даже лучше, чем я думал. Вчера я проспал весь день. Я не ожидаю, что смогу выступать на том же уровне, что и до Рождества. Нужно снизить свои ожидания и постараться забыть, что обычно я хочу победить», — приводит слова Бё NRK.

В общем зачёте Кубка мира Бё-младший за время отсутствия опустился на седьмое место. Он отстаёт от лидера, француза Мартена Фуркада, на 133 очка. Сегодня, 23 января, в Поклюке пройдёт мужская индивидуальная гонка.

Й. Бё опубликовал фото с обратным отсчётом до старта этапа Кубка мира в Поклюке