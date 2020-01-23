Тренер сборной Норвегии: первая гонка может сложиться не очень хорошо для Йоханнеса Бё

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе поделился ожиданиями от возвращения к соревнованиям действующего обладателя Кубка мира Йоханнеса Бё, пропустившего два этапа в связи с рождением ребёнка. Йоханнес выступит на этапе в Поклюке, который стартует сегодня, 23 января.

«Надеюсь, он сможет начать на том же уровне, что до Рождества. Перед рождением ребёнка и после него Йоханнес хорошо тренировался. Конечно, первая гонка может сложиться не очень хорошо для него. Но ближе к концу недели он вернётся в дело», — приводит слова Мазе NRK.

В общем зачёте Кубка мира Бё-младший опустился на седьмое место. Он отстаёт от лидера, француза Мартена Фуркада, на 133 очка. Сегодня, 23 января, в Поклюке пройдёт мужская индивидуальная гонка.