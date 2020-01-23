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Й. Бё: неприятно, что Фуркад так сильно оторвался в общем зачёте

Й. Бё: неприятно, что Фуркад так сильно оторвался в общем зачёте
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/2019 норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился ожиданиями от возобновления соперничества с французом Мартеном Фуркадом. Бё пропустил два январских этапа Кубка мира в связи с рождением сына.

«Его победы вынудили меня выйти на вечернюю тренировку. Мне нравится наше соперничество. В общем зачёте он очень сильно оторвался. Это неприятно. Жаль, что я не мог оказать ему сопротивление, когда он выступал так хорошо», — приводит слова Бё NRK.

Фуркад в отсутствие Йоханнеса выиграл четыре личные гонки подряд и вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира. Он опережает Бё-младшего на 133 очка.

Й. Бё: я проспал весь день. Нужно забыть, что обычно я хочу победить
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