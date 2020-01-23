Шипулин — о решении ВАДА: договариваться уже бесполезно

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, олимпийский чемпион Антон Шипулин отреагировал на решение исполкома ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Происходящее в мировом спорте — это политический рычаг для некоторых зарубежных стран, которые ведут двойную игру против России. Это как минимум абсурдно. Недавно британцы просто отказали ВАДА в том, чтобы передать образцы проб своего спортсмена, чтобы защитить его. А мы пошли на все условия, чтобы восстановить РУСАДА. Нам восстановили РУСАДА и после этого просто лишают её статуса и работы. Это навредит и нашим спортсменам, и государству в целом.
Правительство только-только обновилось, и я уверен, что в ближайшее время будут высказаны какие-то предложения, что нам нужно сделать для того, чтобы защитить и наших спортсменов, и честь и достоинство нашей страны.
Мы поняли, что договариваться уже бесполезно. Нашу правоту нужно отстаивать только в судах, тем более у нас есть доказательства, которые могут оправдать наше чистое имя», — цитирует Шипулина сайт «Единой России».
Бывший биатлонист также подчеркнул, что лишение статуса РУСАДА мешает решению проблемы с допингом в стране.
«Не только Россию, но и другие страны с допингом связывают не очень хорошие истории. Но тем не менее мы это признаём и готовы дальше бороться с проблемой. А лишение статуса РУСАДА как раз не даёт нам возможности очищать наш спорт от допинговых проблем», — сказал Шипулин.
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