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Поршнев: установки на этап? Стрелять лучше и бежать быстрее — вот и все установки

Поршнев: установки на этап? Стрелять лучше и бежать быстрее — вот и все установки
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Никита Поршнев подвёл итоги выступления в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Допустив три промаха, он финишировал за пределами топ-30.

«Гонкой в целом я доволен, разве что не «лёжкой» — обычно из этого положения я стреляю лучше. Обидно мазал, хотя ничего не мешало. Внутри что-то подёргивало, не знаю даже, по какой причине.

После Рупольдинга было очень тяжело. Сегодня было лучше, но именно в этот раз нужно было стрелять лучше. Но пока как есть…

Жёсткой акклиматизации, слава богу, не было. Лыжи тоже отлично работали. Установки на этап? Стрелять лучше и бежать быстрее — вот и все установки. Конечно, в горах хотелось бы правильнее разложиться по дистанции, иначе может накрыть. Старался так и делать.

Эстафета? Готов, конечно. На всё готов, а там уже как решат тренеры», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата Александр Говоров.

Шестой этап Кубка мира завершится 26 января. Уже 13 февраля стартует чемпионат мира в Антхольце (Италия).

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