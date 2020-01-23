Елисеев: гонка абсолютно не получилась. Наверное, нужен отдых

Российский биатлонист Матвей Елисеев подвёл итоги выступления в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Допустив четыре промаха, он финишировал за пределами топ-30.



«Гонка абсолютно не получилась. Во время пристрелки был ветер, поэтому, наверное, не смог внести поправки на первых рубежах. Нервы? Разве что в том плане, что их уже просто нет. Шестой этап — сложно концентрироваться. Наверное, нужен некоторый отдых, чтобы появилась возможность по новой заводить себя на гонку.



Не жалею, что отказался от отдыха, который предлагали тренеры. Вполне нормально прошёл дистанцию ходом. Достаточно тяжело было, но отказ от гонки означает, что место будет попросту пустовать — это не совсем правильно.



По дистанции сегодня постепенно сбавлял, но это в порядке вещей — смазка на лыжах стирается, грязь набирается. Всё логично.



Условия в Поклюке прекрасные. Снег, конечно, искусственный, но его достаточно — лыжи работают отлично», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата Александр Говоров.



Шестой этап Кубка мира завершится 26 января. Уже 13 февраля стартует чемпионат мира в Антхольце (Италия).