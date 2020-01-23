Йоханнес Бё: начал гонку очень медленно, никуда не спешил, шёл в прогулочном темпе

Норвежец Йоханнес Бё прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения).
«Трассу в Поклюке изменили за последний год. Но мне совершенно не важно, что там изменили. Надо просто быстро бежать и точно стрелять. Я немного поменял тактику во время разминки, внёс коррективы с учётом изменённого подхода на рубеж. После долгой паузы я не знал, как отреагирует моё тело. Начал гонку очень медленно, никуда не спешил, шёл в прогулочном темпе. Зато на стрельбе всё получилось.
Я видел, как Мартен выиграл четыре гонки в моё отсутствие. Я не слишком переживаю по этому поводу. Главный старт – чемпионат мира. Пусть Фуркад выиграет общий зачёт, я потерплю», — передаёт слова Йоханнеса корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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