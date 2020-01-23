Фуркад: надеюсь, сын Бё испортит ему подготовку к чемпионату мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). Избежав промахов, он финишировал вторым, уступив 11 секунд победившему Йоханнесу Бё из Норвегии.
«Я доволен сегодняшней гонкой. Знал, что будет жёсткая битва с Йоханнесом. Думаю, что это была хорошая репетиция перед чемпионатом мира. Он был немного лучше меня на стрельбе, он работал быстрее на рубеже, и это принесло ему победу.
Надеюсь, что его сын Густав будет очень громким в следующие несколько недель и немного испортит ему подготовку к ЧМ. Тогда у меня будет больше времени, чтобы подготовиться», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата Александр Говоров.
Напомним, Бё пропустил три гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге из-за беременности жены. В середине января норвежец стал отцом.
Шестой этап Кубка мира завершится 26 января. Уже 13 февраля стартует чемпионат мира в Антхольце (Италия).
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