Клод: я много сражался, в первую очередь со своей головой, и вот мне удалось победить

Французский биатлонист Фабьен Клод прокомментировал своё третье место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Этот подиум для него стал первым в личных соревнованиях.



«Конечно, на прошлой неделе было здорово быть на подиуме с командой. Но личный подиум – это что-то совсем особенное. Я всегда много сражался, в первую очередь со своей головой, и вот наконец-то мне удалось победить. Очень счастлив, что сегодня всё получилось. Круто, что в этом сезоне вся сборная Франции в большом порядке. Мы все бьёмся за то, чтобы попасть на чемпионат мира», — передаёт слова Клода корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Победу в индивидуальной гонке в Поклюке одержал норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад.



Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он допустил два промаха на четвёртом огневом рубеже и уступил победителю 2 минуты 49,7 секунды.

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