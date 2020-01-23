Миронова первой из россиянок начнёт индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке

Стали известны стартовые номера спортсменок, которые 24 января примут участие в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Первой из россиянок в бой уйдёт Светлана Миронова, которой достался 19-й стартовый номер.



В индивидуальной гонке выступят также Лариса Куклина, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова Заявлены 101 спортсменка. Старт намечен на 16:15 мск.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Словения

Женщины. Индивидуальная гонка. Стартовые номера



12. Тирил Экхофф (Норвегия)

15. Доротея Вирер (Италия)

19. Светлана Миронова (Россия)

45. Лариса Куклина (Россия)

56. Ирина Старых (Россия)

84. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

85. Кристина Резцова (Россия)