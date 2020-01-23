Старший тренер мужской сборной России подвёл итоги индивидуальной гонки в Поклюке

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал выступление спортсменов в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Лучшим в национальной команде стал Александр Логинов. С двумя промахами он показал 16-й результат.
«Не назову результат Стрельцова неожиданным. На собрании перед ним была поставлена задача показать не что-то сверхъестественное, а то, на что способен. Он это сделал прекрасно, молодец.
По остальным. Гонка предъявляет большие требования к стрельбе. Фактически с этим справились Логинов и Гараничев – лидеры. Но не сложился последний рубеж. Какие-то тактические решения – сбросить ход перед рубежом или пройти круг спокойно – чуть-чуть недоработали. Это всё исправляется. Что не получилось, можно выяснить, но результат это не изменит. Думаю, ребята и сами способны проанализировать.
Елисеев сказал, что неплохо себя чувствует и хочет бежать гонку. Этот эмоциональный фон над ним довлел. Это может приводить к неточностям на рубеже», – сказал Белозеров в эфире «Матч ТВ».
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