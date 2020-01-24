Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке

Сегодня, 24 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая 19-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Лариса Куклина (45-й), Ирина Старых (56-й), Екатерина Юрлова-Перхт (84-й) и Кристина Резцова (85-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Тириль Эхкофф стартует 12-й, действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер — 15-й.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.