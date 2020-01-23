Хованцев: постараемся, чтобы Стрельцов смог выдержать масс-старт в Поклюке

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление дебютанта Кубка мира Кирилла Стрельцова в индивидуальной гонке в Поклюке, где спортсмен занял 17-е место. А также прокомментировал его возможное участие в масс-старте.



«Стрельцов выступал первый раз, и ему нужно было показать себя. К стрельбе нет вопросов. По скорости – хотелось бы лучше. Что будет дальше – посмотрим. Пока что получается так, что он у нас попал в масс-старт! Значит, будет бежать в масс-старте. В плане практики это будет очень хорошо для него. Главное, чтобы он все переварил и не пересилил свои возможности. Мы будем говорить с ним. Постараемся, чтобы он смог выдержать масс-старт.



Завтра женская индивидуальная гонка. По её результатам окончательно определим составы на смешанные эстафеты. Думаю, что Стрельцов в них не попадёт. Мы все-таки будем пробовать сильнейших. Завтра пройдёт день без мужских гонок, и наши ведущие ребята смогут восстановиться после сегодняшнего забега», — приводит слова Хованцев «Спорт день за днём».

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