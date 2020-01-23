Йоханнес Бё: маловероятно, что Фуркад оплошает в оставшихся гонках

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал борьбу с французом Мартеном Фуркадом в общем зачёте Кубка мира. Скандинавский спортсмен пропускал этапы в Германии из-за рождения сына и упустил лидерство. Фуркад за время отсутствия Бё смог выиграть все четыре личные гонки.



«Да, я постараюсь побеждать, но если Мартен будет каждый раз финишировать вслед за мной, то сократить отставание будет очень сложно. Единственный вариант — сосредоточиться на своих гонках и посмотреть, не оплошает ли Фуркад. Что, на мой взгляд, маловероятно.



После рождения ребенка я тренировался примерно по три часа в день: это намного меньше обычного, к тому же я куда меньше спал. Но нам с женой удалось наладить что-то напоминающее режим. Дома — полная смена власти. Теперь там новый босс, который заведует всем расписанием семьи. У меня нет большого опыта в общении с младенцами, но сын не кажется мне слишком шумным. Надеюсь, он будет слушаться папу и засыпать тогда, когда мы его укладываем», — приводит слова Бё «Матч ТВ».

Йоханнес Бё: начал гонку очень медленно, никуда не спешил, шёл в прогулочном темпе