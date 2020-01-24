Фуркад: на огневых рубежах чувствовал себя как юниор

Французский биатлонист Мартен Фуркад, занявший второе место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения), признался, что отсутствие норвежца Йоханнеса Бё на предыдущих этапах помогло ему обрести уверенность. Бё пропустил два январских этапа из-за рождения ребёнка. В своей первой гонке после возвращения норвежец одержал победу.
«В отсутствие Йоханнеса я вернул себе уверенность победителя, чего мне так не хватало в прошлом году. Да, я попробовал вкус победы в начале сезона, в спринте в Эстерсунде. С тех пор я думал, что могу бороться с Йоханнесом только при условии чистой стрельбы, поэтому на рубежах чувствовал себя как юниор, с которым очень легко „играть“, который прогибается под давлением. Сейчас же я достаточно уверен в себе и способен показать достойную борьбу», — приводит слова Фуркада Biathlon.com.ua.
Шестой этап Кубка мира завершится 26 января.
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