Тренер сборной России: тяжело с европейцами конкурировать. Они соревнуются там, где живут

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал о сложностях конкуренции с европейскими командами.

«С европейцами тяжело конкурировать. Они тренируются и соревнуются там, где живут. В условиях высокогорья и близости к дому. Сложность заключается и в том, что российским спортсменам постоянно приходится переносить сложные условия переездов и перелётов из Европы домой, преодолевать часовые пояса, многократные пересадки, нестыковки рейсов, быть под риском заражения вирусных инфекций в многотысячной толпе аэропортов. Это сильно выматывает и выкачивает ресурсы спортсменов.



Европейцы же после последнего дня соревнований собирают все вещи, инвентарь, садятся на свои спонсорские машины и через два-три часа уже прибывают домой. А российские спортсмены только на следующее утро после соревнований едут в аэропорт, проходят многочасовые досмотры, регистрацию винтовок в службе безопасности аэропорта и т. д.



Европейцы живут на высоте, получают психологическую разгрузку и восстановление дома, общаются с родными (женами, детьми, родителями). Это в том числе помогает на соревнованиях удерживать отличную форму.



Перевезти один ствол через границу и зарегистрировать его в аэропорту стоит, допустим, в Женеве — $ 100, а если группой сдаёшь — € 400. Специальная служба и полиция проверяют оружие. У каждой винтовки свой регистрационный номер. Упакованные коробки с патронами часто приходится раскрывать для досмотров. Всё это отнимает много времени, сил и денег. У европейцев же разрешение на провоз оружия стоит в паспорте, им в этом плане гораздо проще», — приводит слова Гурьева Rusbiathlon.

Сегодня, 24 января, на этапе Кубка мира в Поклюке состоится женская индивидуальная гонка.