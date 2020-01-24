Сорокина: возможно, нестабильность Мироновой связана с летней и осенней подготовкой

Победительница спринта на этапе Кубка мира сезона-2003/2004 в Антхольце Наталья Сорокина прокомментировала погодные условия, которые будут сопровождать женскую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Также она выразила мнение, почему Светлана Миронова демонстрирует нестабильные результаты.

«Погода в Поклюке? При таком повышении температуры лучше стартовать в начале или конце. Тут многое будет зависеть от того, как будет меняться погода. Если будет холодать, то в конце будет преимущество, скольжение будет лучше. Солнце может начать мешать при стрельбе, когда оно начнёт опускаться.

В чём причина нестабильности Мироновой? Не хотелось бы говорить, но появляются плохие мысли, связанные с летней и осенней подготовкой. Где-то, возможно, недоработали. Когда я была бронзовым призёром чемпионата мира, я пропустила Поклюку и готовилась к мировому первенству. И тогда у меня было много сил», — цитирует Сорокину «Матч ТВ».

Женская индивидуальная гонка в Поклюке начнётся сегодня, 24 января, в 16:15 мск.