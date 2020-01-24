Сорокина: возможно, нестабильность Мироновой связана с летней и осенней подготовкой

Победительница спринта на этапе Кубка мира сезона-2003/2004 в Антхольце Наталья Сорокина прокомментировала погодные условия, которые будут сопровождать женскую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Также она выразила мнение, почему Светлана Миронова демонстрирует нестабильные результаты.
«Погода в Поклюке? При таком повышении температуры лучше стартовать в начале или конце. Тут многое будет зависеть от того, как будет меняться погода. Если будет холодать, то в конце будет преимущество, скольжение будет лучше. Солнце может начать мешать при стрельбе, когда оно начнёт опускаться.
В чём причина нестабильности Мироновой? Не хотелось бы говорить, но появляются плохие мысли, связанные с летней и осенней подготовкой. Где-то, возможно, недоработали. Когда я была бронзовым призёром чемпионата мира, я пропустила Поклюку и готовилась к мировому первенству. И тогда у меня было много сил», — цитирует Сорокину «Матч ТВ».
Женская индивидуальная гонка в Поклюке начнётся сегодня, 24 января, в 16:15 мск.
- 24 января 2020
-
16:09
-
15:54
-
13:50
-
11:45
-
10:00
-
09:39
- 23 января 2020
-
23:29
-
23:29
-
21:02
-
20:33
-
20:20
-
20:02
-
19:25
-
19:15
-
18:57
-
18:38
-
18:38
-
18:32
-
18:14
-
17:52
-
17:46
-
13:43
-
12:51
-
11:34
-
10:31
-
10:17
-
10:00
-
09:06
-
00:58
- 22 января 2020
-
17:39
-
16:55
-
12:55
-
12:00
-
10:55
-
10:19